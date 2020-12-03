يوبيلنا الذهبي

يوبيلنا الذهبي قد بدأ، بتصميم وإرادة على أن يضاعف الإنجاز وتكتمل الريادة، وتتعزز التنافسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، مستمدين الثقة والعزم من «غرس الاتحاد» وتضحيات المؤسسين الأوائل، والالتفاف حول القيادة الرشيدة والتلاحم الشعبي، متطلعين إلى مستقبل يجسد الإنسان محوره وهدفه، والعلم طريقه، والعطاء والتسامح والتعايش نهجه.

«غرس الاتحاد» قصة 49 عاماً من الإنجاز، وشاهد على مسيرة نهضة تتعاظم كل عام، ويقدم للعالم أنموذجاً استثنائياً في بناء الدول وتطورها في شتى الميادين خلال عقود قليلة، وطن لم توقفه التحديات، ولم تنل من عزيمته أي عقبة، ليحيل التحديات إلى فرص انعكست تقدماً على قطاعاته الاقتصادية والتعليمية والصحية وصعوداً في مؤشرات التنافسية العالمية.

خمسون عاماً قادمة، وضعت لها الخطط والاستراتيجيات، فاستشراف الفرص والتحديات والتخطيط المسبق نهج إماراتي بامتياز، وهو ما يحكم مسيرتها التنموية المستدامة، إلى جانب المرونة والشجاعة في اتخاذ القرارات الكفيلة بتعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات والتغييرات في العالم.

في الثاني من ديسمبر، نعبر عن ولائنا وثقتنا بقيادتنا الرشيدة، ونبرز إنجازاتنا، ونعتز بهويتنا، ونفخر بتاريخنا، مجددين العهد على أن نكون سنداً وعوناً لوطن أعطى منذ الأزل، ويمضي بنا نحو مستقبل أفضل عنوانه التنمية والسلام والتعاون من أجل عالم أكثر استقراراً واطمئناناً للأجيال المقبلة. وكل عام وقيادتنا الرشيدة وشعبنا بألف خير.

"الاتحاد"