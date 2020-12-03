«مهرجان الظفرة».. منافسات قوية في الأسبوع الخامس

الظفرة (الاتحاد)

يستعد ملاك الإبل المحليات لخوض منافسات الأسبوع الخامس من مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي سيشهد مزاينة شوط الجمل تلاد 15، ومسابقة الرماية (الشوط المفتوح)، ومزاينة إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار، وتستمر فعاليات المهرجان لغاية 30 يناير 2020 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ومن المتوقع أن يحظى شوط الجمل تلاد 15 محليات مشاركات كبيرة ومنافسات قوية بين ملاك الإبل في الإمارات والخليج، حيث يعتبر من الأشواط القوية التي تتطلب تحضيرات مسبقة من المُلاك لتقديم أفضل 15 مطية مما لديهم من جميلات الإبل «التلاد»، حيث يشترط على كل مشارك تقديم 15 مطية من الإبل المولودة في عزبته، وأن تكون ملكاً له ولأبنائه وليست مودعة لطرف آخر وليس له فيها شريك، وستبدأ الإبل المشاركة في هذا الشوط بالدخول اليوم الخميس إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم الجمعة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

وتنطلق، اليوم الخميس، مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) والتي ينظمها مهرجان الظفرة بدورته 14 بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وقد خصص لها 10 جوائز قيمة، حيث تستمر المسابقة بشكل يومي لغاية 31 ديسمبر الجاري.

وبعد انتهاء الوقت المحدد للمسابقة يتم اختيار المتسابقين العشرة الأوائل لتوزيع الجوائز عليهم، عند حدوث التعادل في النتيجة بين المتسابقين تحسم باحتساب عدد العشرات الأكثر ثم الأقل، وإذا استمر التعادل يعطى كل رام 5 طلقات لحسم التعادل، وفي حالة وجود أكثر من عشر طلقات بالهدف، يتم احتساب أعلى عشر طلقات للمتسابق، وإذا وجد في الهدف أقل من عشر طلقات، تحتسب النتيجة كما هي.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان، الراغبين بالمشاركة في مسابقة الرماية إلى ضرورة إجراء فحص (كوفيد -19) قبل موعد المشاركة في المسابقة بـ 5 أيام و14 يوماً للحاصلين على اللقاح كحد أقصى، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

ومن جهة أخرى، يبدأ يوم غد الجمعة دخول المطايا المشاركة في شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار محليات إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتقتصر مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة، بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.