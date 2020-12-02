أبواب المستقبل

العام الخمسون على إعلان اتحاد الدولة، تدخله الإمارات اليوم، متسلحة برؤية وخطط واستشراف للمستقبل، مستمدة عزيمتها من رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسين الأوائل الذين جعلوا الثاني من ديسمبر من كل عام، موعداً لتجديد الطموح والعمل وبذل الجهد، وشاهداً على مسيرة عقود من البناء والتنمية.

في الذكرى الـ49 لتأسيس الاتحاد، تتجسد نهضتنا، وتترسخ تجربة الإمارات التنموية كنموذج استثنائي في العالم، فرغم أن عام 2020 شكّل تحدياً دولياً بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، إلا أن منجزات الدولة كانت أكبر من أي تحدٍّ، فدخلت إلى نادي منتجي الطاقة النووية السلمية، وعززت اكتشافاتها النفطية، وفي طريقها لاكتشاف المريخ، ووظّفت إمكاناتها الصحية والتقنية والاقتصادية في محاصرة الوباء بنجاح، كما وقفت مع شعوب العالم لمساعدته في تجاوز هذه الأزمة.

العدل والمساواة والأمن والرخاء، ما يميز مجتمع الإمارات، بفضل جهود القيادة الرشيدة التي وضعت الإنسان على رأس أولوياتها، بتوفير أرقى مستويات المعيشة والعمل والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتحقيق الاستقرار الأسري، بالتزامن مع إقامة مشاريع اقتصادية، وتبني سياسات جاذبة للاستثمار، وتنشيط الحركة التجارية، مما وضع الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية للتنافسية.

العطاء والتسامح والتعايش، قيم إماراتية تتصدر نهج الإمارات في علاقاتها مع الدول، أثمرت عن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون والاستقرار والتنمية في المنطقة، وترسيخاً لمفهوم الحوار في حل الصراعات، ونبذ التعصب والتطرف والكراهية والإرهاب، والالتقاء على أبواب المستقبل لتحقيق طموح الشباب وتغيير الواقع إلى الأفضل.