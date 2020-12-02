سعيد الغفلي: احتفاء بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، أن اليوم الوطني مناسبة راسخة في وجدان وذاكرة جميع شعب الإمارات، وهي نموذج وحدوي رائد قام منذ اليوم للتأسيس على تقديم أروع صور التلاحم بين القيادة والمواطنين لبناء دولة عصرية قوية، تمكنت بسنوات قليلة من أن تتبوأ أعلى المراتب.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.

وقال: «نحتفي اليوم بخمسة عقود حافلة بالإنجازات النوعية على كافة النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، أو السياسية، فمنذ اتحدت سواعد الإباء المؤسسون، وتوحدت رؤيتهم لوضع أسس قوية لبناء دولة عصرية باتت دولة الإمارات، نموذجاً تنموياً غير مسبوق».