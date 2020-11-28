راحة واستقرار

بقرارات القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة، تتواصل احتفالات الإمارات على مدار العام بمنجزات ونجاحات في كل القطاعات. وتتضاعف الفرحة في المناسبات الوطنية الغالية، بمبادرات سامية، تؤكد دوماً الحرص على رفاهية وراحة واستقرار المواطنين.

والمنافع السكنية الجديدة التي تجاوزت قيمتها 7 مليارات درهم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تضفي مزيداً من البهجة على أجواء الفرحة بالاحتفالات التي تعم الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

إنها تأكيد جديد على مدى حرص القيادة واهتمامها بتمكين أبناء الوطن وتعزيز مساهماتهم وضمان سعادتهم من أجل استمرار انطلاق التنمية، عبر توفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم، لتبقى راية الإمارات دوماً عالية خفاقة، بتحقيق الطموحات وإنجاز الآمال.

"الاتحاد"