موسكو تفتتح أكبر حلبة للتزلج على الجليد رغم وباء كورونا

استمتع سكان موسكو بالتزلج على الجليد مع افتتاح أكبر حلبة للتزلج في الهواء الطلق بالمدينة رغم انتشار وباء كورونا.

وفتحت حلبة التزلج، الموجودة داخل متنزه للألعاب في شمال موسكو يعود إلى الحقبة السوفيتية، أبوابها للناس مساء، أمس الجمعة، على الرغم من الزيادة المطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة منذ سبتمبر.

وأكد المسؤولون اليوم السبت تسجيل 27100 حالة إصابة جديدة، منها 7320 في موسكو. وقالوا إن 510 أشخاص لقوا حتفهم في الأربع والعشرين ساعة الماضية على مستوى البلاد.

وقال زوار لحلبة التزلج إنهم شعروا أن الأمر آمن لأنهم وضعوا الكمامات والقفازات في الجزء الداخلي من الحلبة حيث جرى قياس درجات حرارتهم عند وصولهم، غير أن معظم الناس لم يضعوا الكمامات أثناء استمتاعهم بالتزلج في الهواء الطلق.