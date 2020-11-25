ثقافة التميز

التطوير الإداري، مقوم أساسي في التنمية، ومرتكز في بناء منظومة حكومية ذات مرونة وأكثر قدرة على مجابهة التحديات، وعامل مهم في توفير الرفاهية عبر خدمات نوعية مقدمة للجمهور، وهي أهداف تسعى لترسيخها جائزة التميز الحكومي العربي، منطلقة من الإمارات إلى العالم العربي لإبراز أفضل التجارب والمؤسسات والشخصيات التي تركت بصماتها على مجال تطوير القطاع الإداري.

خمسة آلاف، هي حصيلة المشاركات الحكومية من الدول العربية في الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل عام، واحتفت بإعلان الفائزين في دورتها الأولى، أمس، تؤكد مدى التجاوب مع المبادرة الإماراتية النوعية الهادفة إلى تحسين الأداء الحكومي، وتأسيس منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة.

الغايات النبيلة من تأسيس هذه الجائزة، في إبراز العقول والخبرات العربية في مجال التطوير الإداري، وتعظيم التجارب الاستثنائية، يجسدها استثناء الإمارات من المشاركة في الجائزة لضمان أعلى مستويات الحياد والشفافية، وتحفيز الفكر القيادي في مختلف البلاد العربية لبناء حكومات المستقبل القادرة على التوافق مع المتغيرات المتسارعة عالمياً.

للإمارات تجربة متميزة في مجال التطوير الإداري والحكومي، عبر الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات البشرية، وتحفيز الطاقات، وتبني المواهب، وتأهيل الشباب، وتنطلق منها الدولة لحشد الخبرات والأفكار في منصة عربية واحدة تحدث نقلة نوعية في هذا المجال، وتحقق التميز للمؤسسات العربية.

«الاتحاد»