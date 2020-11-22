النفط يخدم التنمية

الإمارات تعزّز وجودها على خريطة سوق النفط العالمي من خلال اكتشافات نفطية جديدة في إمارة أبوظبي، بالتزامن مع خطط واستراتيجيات لتطوير هذا القطاع الحيوي مكّنته من تحقيق إنجازات وتعزيز عوامل صموده ونموه في وجه تقلبات سوق الطاقة العالمي جراء التحديات المختلفة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى ضمان الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات في الدولة.

مليارا برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص، أعلن اكتشافها بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في اجتماع المجلس الأعلى للبترول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن الخطط الطموحة التي تنفذها «أدنوك» لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

النفط في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة، عبر سعي «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية، وتوسعة نشاطاتها وزيادة مرونتها وتمكين الكوادر البشرية الوطنية وتوفير فرص عمل لهم عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بما يساهم في خلق فرص جديدة للقطاع الخاص المحلي، وإقامة المشاريع الصناعية، ويصب في تحقيق الرفاهية للمجتمع.

وتتواكب هذه الاكتشافات مع منجزات كبيرة استطاعت الإمارات تحقيقها في خضم التحديات العالمية ضمن سياستها لتنويع مصادر الطاقة، بتبني مشاريع الطاقة النووية السلمية، والنظيفة والمتجددة، لإيمانها بالاستدامة عنصراً رئيسياً في تطوير مختلف القطاعات لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

"الاتحاد"