بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.46 مليون



ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة إلى نحو 1.46 مليون حالة، اليوم الجمعة، بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 53 ألفاً و870 حالة. وتعافي من المرض 3242 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعاً.



