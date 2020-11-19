ملك وملكة النرويج يدخلان حجراً صحياً بعد رصد إصابة بكورونا في القصر

دخل ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا، اليوم الخميس، الحجر الصحي بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل القصر الملكي.

وبحسب ما أعلنه القصر مساء اليوم الخميس، فإن السبب في ذلك يرجع إلى ثبوت إصابة موظف في القصر بعد مخالطته الملكة سونيا.

وأضاف القصر الملكي أن الملك وعقيلته (وكلاهما يبلغ 83 عاماً) لا تظهر عليهما أعراض وإنهما يخضعان للحجر الصحي كإجراء احتياطي.

ونوه القصر إلى أن برنامج الملك والملكة سيعدل وفقاً لظروف الحجر الذي دخل فيه 14 موظفاً في القصر أيضاً.

كان الملك هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا قد خضعا للحجر الصحي المنزلي في مارس الماضي. وذلك بعد أن قررت الحكومة النرويجية وضع كل من غادر منطقة إسكندنافيا بعد 27 فبراير قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً لدى عودتهم.

وكان الملك والملكة قد قاما بزيارة خارج البلاد بداية مارس.