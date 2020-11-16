التسامح نهجنا

في هذا الوطن، التسامح والتعايش والعدل، قيم رسخها المؤسسون الأوائل، وعززتها قيادتنا الرشيدة، ويعيشها أبناء المجتمع في كل يوم، قيم تحكم جميع نواحي الحياة بين أكثر من 200 جنسية تحتضنهم الدولة ويمارسون حرياتهم ومعتقداتهم الدينية.. في هذا الوطن المحبة والسلام هي التي تسود لأنها «نهج زايد».

يوم التسامح العالمي، فرصة تستثمرها الإمارات في كل عام، لتجديد دعوتها لعالم يسوده التسامح والسلام، عالم ينبذ الكراهية والعنف، عالم لا يحفل باختلاف الألوان والأديان والثقافات والأعراق واللغات، بل بالإنجاز والعمل وتعزيز أوجه التنمية في سبيل تحسين مستوى حياة الشعوب وتحقيق الازدهار المنشود.

في هذا اليوم العالمي، ينطلق «نداء التسامح» من الإمارات للعالم بصوت واحد تنصهر فيه الديانات والعادات والتقاليد والثقافات، في دعوة للتوحد ونبذ الاختلاف، خاصة في ظل هذه الظروف التي تواجهها البشرية حالياً والمتمثلة في أكبر تحدٍّ صحي خلّفه فيروس كورونا وأثر على جميع شعوب الأرض ومناحي الحياة كافة.

التعايش والسلام هو الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، إيمان راسخ لدى قيادتنا الرشيدة التي تعمل على تعزيز أسس هذه القيم عبر مبادرات متتالية، كانت أهمها «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي شكلت ميثاقاً عالمياً خرج من هذه الأرض الطيبة للالتفاف جميعاً حول الإنسانية ولا شيء غيرها.

"الاتحاد"