دكة البدلاء.. «الهروب والعودة» !

علي معالي (دبي)

دكة البدلاء «كابوس» يطارد اللاعبين، الهارب منها سعيد، والعائد إليها غاضب، وهذه هي طبيعة لاعب كرة القدم، الذي لا يحب الجلوس كثيراً على هذا المكان، لأن معنى جلوسه على الدكة أن دوره بالفريق كلاعب أساسي لم يحن بعد، وهناك الكثير من النماذج التي هربت من هذه الدكة، من خلال الانتقال لأندية أخرى وجدت لنفسها المكان في ملاعب أخرى.

ومن أكثر اللاعبين الذين استفادوا من هذا الانتقال، يأتي في المقدمة أحمد ديدا حارس مرمى حتا، وخالد الظنحاني لاعب الشارقة المنتقل من الوحدة، وحسين عباس لاعب الظفرة المنتقل من الوحدة، ومسلم فايز وسلطان الغافري في الظفرة قادمين من الجزيرة، وحسن إبراهيم لاعب الوصل قادماً من شباب الأهلي، وهزاع سالم لاعب النصر المنتقل لخورفكان، وأحمد جشك المنتقل من شباب الأهلي إلى اتحاد كلباء.

ومن الأسماء البارزة التي ظهرت بقوة نجد أحمد ديدا حارس مرمى حتا، الذي لم يشارك في الموسم الماضي إلا في مباراة واحدة فقط، ولكنه في الوقت الراهن من أفضل اللاعبين المشاركين بصفوف «الإعصار»، حيث وُجد في 5 مباريات كاملة وبواقع 450 دقيقة.

وفي الشارقة وضح التألق اللافت للمدافع خالد الظنحاني، الذي وُجد في صفوف الوحدة ولعب الموسم الماضي 32 دقيقة فقط في مباراتين، لكنه وجد نفسه متألقاً مع «الملك»، حيث لعب 5 مباريات كاملة بواقع 430 دقيقة، وفي المقابل نجد الحارس درويش محمد (25 عاماً)، كان أساسياً في حراسة مرمى حتا بالمشاركة في جميع مباريات الموسم الماضي 18 مباراة بواقع 1620 دقيقة، وفي هذا الموسم لم يجد لنفسه مكانا في أية مباراة نظراً للبراعة والكبيرة والتألق الواضح من عادل الحوسني.

وفي بيت «الملك» أيضاً، كان خالد باوزير أساسياً في تشكيلة الظفرة الموسم الماضي بـ18 مباراة بواقع 1428 دقيقة وسجل هدفين بالدوري، لكنه في هذا الموسم شارك في 3 مباريات من الـ5، منها مرة واحدة أساسياً، والبقية بديلاً بواقع 103 دقائق.

وهناك أيضاً عمر جمعة ربيع (25 عاماً)، الذي وجد لنفسه المكان في تشكيلة خورفكان بعد أن جلس لفترات عديدة على دكة الشارقة، وتواجد عمر في الملعب في المباريات الـ5 الماضية، بواقع 285 دقيقة.

وفي بني ياس حسين عباس (25 عاماً)، المنتقل من الوحدة، وجد لنفسه المكان المناسب في خط الدفاع، حيث لعب حتى الآن 5 مباريات بواقع 440 دقيقة في المقابل شارك الموسم الماضي مع «العنابي» في 4 مباريات فقط بـ324 دقيقة فقط، وكذلك محمد الزعابي (26 عاماً) قادماً من الظفرة وشارك في مباراتين بـ129 دقيقة، في المقابل قد شارك الموسم الماضي في 13 مباراة بواقع 844 دقيقة.

وفي الظفرة عاد إلى الدكة سلطان حسين الحريمي (25 عاماً)، ولعب فقط 15 دقيقة في 3 مباريات، في المقابل شارك في الموسم الماضي مع فريق الإمارات في 13 مباراة برصيد 873 دقيقة.

وفي شباب الأهلي يتواجد واحد من نجوم نادي الوحدة والمنتخب السابق حمدان الكمالي يجلس على الدكة.

وفي نادي العين يعتبر فهد حديد (27 عاماً)، واحد من النماذج التي كانت أساسية في صفوف خورفكان، ولكن مع قدومه لـ«الزعيم» وضعه المدرب على الدكة وهو من أبرز اللاعبين البدلاء المؤثرين في فريقه وقت نزوله لأرض الملعب، وقد شارك فهد في الموسم الماضي مع فريقه السابق في 15 مباراة بواقع 890 دقيقة، ومع العين وبعد انتهاء 5 جولات شارك حديد في 3 مباريات بواقع 76 دقيقة.

وفي الظفرة نجد المدافع مسلم فايز (33 عاماً)، لعب هذا الموسم 5 مباريات بواقع 450 دقيقة، وفي الموسم الماضي بصفوف الجزيرة لعب 3 مباريات بواقع 161 دقيقة، واللاعب الآخر قادم من الجزيرة أيضاً سلطان الغافري (34 عاماً)، لعب 5 مباريات بواقع 384 دقيقة في 5 مباريات، ولم يلعب الموسم الماضي مع الجزيرة.

وخرج من الدكة لاعب الوسط حسن إبراهيم (30 عاماً)، شارك في 21 دقيقة مع شباب الأهلي الموسم الماضي، ومع الوصل لعب حتى الآن في 5 مباريات 450 دقيقة.

وهرب من الدكة أيضاً أحمد عبدالله جشك لم يلعب مع شباب الأهلي سوى 55 دقيقة الموسم الماضي، ولكن مع اتحاد كلباء شارك في 4 مباريات بواقع 147 دقيقة.

وفي صفوف عجمان عاد إلى الدكة عبدالله صالح (32 عاماً)، قادماً من الفجيرة حيث كان يلعب أساسياً في الفجيرة، وظهر في 16 مباراة بواقع 1379 دقيقة، ومع «البرتقالي» لم يلعب أية مباراة، وسعد سرور (30 عاماً)، الذي لعب بصفوف الإمارات الموسم الماضي 25 مباراة بواقع 2250 دقيقة، ولكن حالياً لعب مع عجمان 270 دقيقة في 3 مباريات.

وفي صفوف خورفكان نجد سالم علي إبراهيم (27 عاماً)، يشارك في 3 مباريات من أصل 5 بواقع 94 دقيقة في الوقت الذي شارك فيه الموسم الماضي مع بني ياس في 6 مباريات بواقع 400 دقيقة.

وفي نفس الفريق هرب هزاع سالم (30 عاماً)، من دكة نادي النصر ليجد لنفسه المكان المناسب في تشكيلة خورفكان، حيث شارك هزاع في 4 مباريات من أصل 5 بواقع 309 دقائق، ومع «العميد» وجدناه في الملعب 203 دقائق فقط في 6 مباريات.

وعاد مجدداً إلى الدكة في خورفكان درويش جمعة (27 عاماً)، لعب في دبا الفجيرة في الموسم الماضي 12 مباراة 973 دقيقة، ولكنه هذا الموسم لعب 54 دقيقة في مباراتين.

وهناك عامر مبارك (32 عاماً)، الذي وجد لنفسه المكان في تشكيلة خورفكان بعد أن لعب في صفوف «السماوي» 135 دقيقة في 4 مباريات، وحالياً نجده مع خورفكان مشاركاً في 5 مباريات 312 دقيقة، وخالد جلال لاعب النصر السابق الذي شارك 3 دقائق في مباراتين مع فريقه السابق، ومع خورفكان ظهر في مباراتين 144 دقيقة.

وفي نادي النصر نجد عبدالرحمن يوسف (27 عاماً)، كان متألقاً مع فريقه السابق نادي الظفرة بمشاركته في 12 مباراة بواقع 959 دقيقة، ولكنه مع «العميد» لم يتواجد في أي مباراة.