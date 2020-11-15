طريق السلام

الإمارات تنطلق دوماً من مبدئها ونهجها الثابت في الدعوة إلى تعزيز السلام والاستقرار بين جميع الدول في كل بقاع الأرض، ومن المنطلق ذاته تدعم جميع الدعوات والتحركات والقرارات في المنطقة والعالم الهادفة إلى تعزيز عوامل الأمن والسلام وفض النزاعات، لما لها من أهمية في تحقيق الاستقرار للدول والشعوب.

وتجدد الإمارات موقفها خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، بدعم اتفاق وقف إطلاق النار الشامل بين أرمينيا وأذربيجان، والذي بدوره يمهد لتحقيق سلام واستقرار دائمين، وطي صفحة هذا الصراع.

الجهود التي بذلت للوصول إلى وقف إطلاق النار في ناغورنو قرة باغ هي موضع تقدير، لكونها تصب في صالح حقن الدماء وتحول دون تطور الصراع وإطالة أمده، في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تستلزم من الجميع التكاتف لمواجهتها، ولن يكون ذلك إلا بالسلام وحده.

وقف إطلاق النار كفيل بتهدئة تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز، كما يعزز أسس الاستقرار في تلك المنطقة، وينحو بالصراع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان نحو مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.

"الاتحاد"