المغرب ونهجنا الراسخ

يجسد تضامن الإمارات مع المغرب في إجراءاتها لحماية أراضيها والدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها، التوجّه الإماراتي الثابت بالوقوف الدائم إلى جانب المملكة، انطلاقاً من علاقات متينة، ونهج أصيل في نصرة القضايا العادلة والمشروعة والدفاع عنها في كل المحافل.

فلقد أسست الإمارات علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة على أسس راسخة قوامها الثقة والتعاون البناء وتعزيز الاستقرار والأمن، فيما تجمعها مع المغرب علاقات تاريخية متينة وشراكة استراتيجية على أعلى المستويات أسّسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك الحسن الثاني، رحمه الله، منذ عام 1971، وتتعزز يوماً بعد يوم في ظل إرادة سياسية مشتركة وبمباركة شعبية.

وليس من المستغرب هذه الوقفة الإماراتية القوية، وذلك التضامن الفاعل نصرة للمغرب في مواجهة التحديات والمخاطر، واستناداً إلى أواصر أخوة صادقة وعلاقات تعاون مثمر، واستكمالاً لمسيرة متألقة ويقين بوحدة المصير.

ومن هنا نخلص إلى القول بأن التنسيق والتشاور بين البلدين مستمر في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وتجاوز معوقات النهضة والتنمية.

«الاتحاد»