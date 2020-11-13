إصابات كورونا اليومية تتراجع بشكل كبير في فرنسا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تراجعاً كبيراً في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد ودخول المستشفيات.

وسجلت الوزارة 23794 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً عن 33172 رصدت يوم أمس الخميس و60486 حالة يوم الجمعة الماضي.

يأتي هذا التراجع في نهاية الأسبوع الثاني من العزل العام الجديد الذي أعادت الحكومة الفرنسية فرضه لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس إلى 24 بعد أن كان 737 يوم الخميس. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة إلى أربعة فقط من 96 يوم الخميس وأكثر من 100 يومياً الأسبوع الماضي.