مع المملكة

مجدداً، تؤكد الإمارات رفضها واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار، خاصة إذا ما استهدف هذا الإرهاب مصالح دولة شقيقة بحجم ومكانة المملكة العربية السعودية.

فالاعتداء الجبان الذي استهدف السفارة السعودية في لاهاي لن يزيد المملكة إلا إصراراً على مواصلة دورها الكبير الذي تلعبه إقليمياً ودولياً انطلاقاً من ثِقلها وبما تتسم به سياستها من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه، لتبقى صمام الأمان والركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

بالمقابل، نثق بأن الجهات المعنية في هولندا ستقوم بدورها في تقديم من يقف وراء هذا الحادث الجبان إلى العدالة.

نؤمن كإماراتيين بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي أقوى أركان الأمة وصمام أمانها، وننظر بتقدير كبير إلى مكانتها ووقوفها بحزم في وجه أي أطماع أو مؤامرات، وسيذكر التاريخ بكثير من العرفان المواقف والقرارات الحاسمة لقيادتها في هذا الصدد.

وإذا كنا نقف بشكل مطلق ضد كل أنواع الإرهاب، فإننا بشكل خاص نرى أن أمننا وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة نعتبره تهديداً لمنظومة استقرارنا.

تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف ليس انتصاراً للأمن والاستقرار فحسب، بل انتصار لقيم التعايش والتسامح والإنسانية.

«الاتحاد»