منتدى باريس للسلام يدعو لتوفير لقاح كورونا للجميع

دعا عدد من قادة العالم، اليوم الخميس، في منتدى باريس، إلى حصول الجميع على لقاحات وعلاجات ضد مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام، الذي يُنظم هذا العام عبر الفيديو جراء أزمة وباء كوفيد-19، «لن ننتصر على الفيروس عبر التخلي عن جزء من البشرية».

وأضاف ماكرون «منذ نحو عام، لدينا جائحة أصابت العالم بطريقة غير مسبوقة». وعرض تقاسم بعض أولى الجرعات الفرنسية من أي لقاح ضد الفيروس مع دول نامية، بحيث تستطيع تحصين عامليها في القطاع الصحي باللقاح.

وقال، في إحدى جلسات المنتدى المخصص هذا العام لضمان الحصول على علاجات ولقاحات ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، إنه «طالما أن جانباً من البشرية، وإن كان صغيراً في خطر، فالكوكب بكامله مهدد».

وقال ماكرون إن «تقديم بعض الدعم لمثل هذه العملية، يعني أن فرنسا يمكن أن تقدم في نفس الإطار الزمني لأولئك الذين هم في حاجة ماسة بالدول الأكثر تضرراً، الجرعات الأولى للقاحات بمجرد أن يتم توافرها».

وأنشأت الأمم المتحدة آلية دولية باسم «أكت-اكسيليريتور» لتسهيل حصول الجميع على وسائل مكافحة وباء كوفيد-19.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إلى أن هذه الحاجات لا تزال كبيرة مع «فجوة مالية حالية تبلغ 28,5 مليار دولار أميركي وحاجة فورية عاجلة بقيمة 4,5 مليار إذا أردنا الحفاظ على الدينامية». وتُقدّر الميزانية الكاملة للمشروع بحوالى 38 مليار دولار.

من جهته، شدّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تصريح عبر الفيديو، على أن «المجتمع الدولي يجب أن يؤكد أن الوصول العادل والمنصف سيكون مضموناً لتوفير لقاح لكل شخص».

بدوره، قال الرئيس الصيني شي جين بينج «يجب أن نضع حياة الإنسان فوق كل الاعتبارات (...) وأن نقدم استجابة هادفة ومنسقة» للأزمة الصحية.

ولمواجهة الحاجات، طُرح على الطاولة مبلغ يزيد على 500 مليون دولار أميركي خلال المنتدى، خصوصاً من جانب فرنسا (مئة مليون) وإسبانيا (50 مليون) والمفوضية الأوروبية (مئة مليون). وتعهدت بريطانيا بتقديم جنيه واحد مقابل كل أربعة دولارات يقدّمها آخرون.

وصرّح الرئيس السنغالي ماكي سال «يجب أن يتمكن التضامن بين الدول من لعب دور لتقديم حلول مستدامة».

تأتي هذه الالتزامات في وقت يسجل عدد الإصابات بالفيروس في العالم ارتفاعاً حاداً، لكن أيضاً بعد بضعة أيام من الإعلان عن تجارب مشجّعة للقاح تعمل على تطويره شركتا «بايونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية.

وتهدف آلية «أكت-اكسيليريتور» إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح «موزعة بشكل منصف» بحلول نهاية العام 2021، و500 مليون فحص للدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط و245 مليون علاج.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن «الوباء أثبت لنا كيف أن صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة الكوكب مترابطة».

شارك في المنتدى العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.