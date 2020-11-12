روسيا تسجل 439 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 439 حالة وفاة و 21608 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و 858568 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 32032 حالة.

وتماثل 18811 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و 388168 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.