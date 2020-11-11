إيطاليا تسجل 32961 إصابة بكورونا وتتجاوز عتبة المليون

تخطى العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الأربعاء، حاجز المليون حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 32961 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع الإجمالي إلى مليون و28 ألفا منذ وصول الجائحة للبلاد في فبراير.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا والتي تضم أيضا أربع دول أوروبية بخلاف إيطاليا وهي روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وسجلت إيطاليا 42953 وفاة بالمرض حتى الآن وفقا لوزارة الصحة وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

كما أن لدى إيطاليا أعلى نسبة وفيات بالمرض في القارة الأوروبية إذ بلغت 4.18 بالمئة. أما الولايات المتحدة، فمعدل الوفيات بكورونا فيها 2.33 بالمئة.