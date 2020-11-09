التسامح.. ثقافة

الإمارات مركز حضاري وثقافي ومثال عالمي في التسامح، وحصنت نفسها بسياج قيمي وأخلاقي ومجتمعي جعل منها الدولة النموذج إقليمياً وعالمياً في قبول الآخر، بعدما جعلت من التعايش سلوكاً تحكمه تشريعات وقوانين وثقافة راسخة في المؤسسات.

وتحرص القيادة الرشيدة على غرس التسامح في النفوس، ودعمه لدى المجتمع، والوصول به إلى العالم، لإيمانها أن ثقافة التعايش ضرورية لمستقبل الإنسان، وتعتبر أحد أهم شروط استمرار الجنس البشري؛ لذا تفتح الإمارات الأبواب والقلوب لأكثر من 200 جنسية للعيش في سلام وأمان.

ويستعيد المهرجان الوطني للتسامح والتعايش المنعقد حالياً في أبوظبي تحت شعار «على نهج زايد» سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي رسخ مبادئ السلام والاحترام والتسامح والصداقة مع دول وشعوب العالم، وجعل الإمارات واحة للتعايش، كما يتوافق مع كافة قيم الإنسانية التي تعد أحد أهم عناصر الاستعداد للمستقبل.

بالتسامح تتعزز الهوية الوطنية وتتعمق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وبفضله أصبحت الإمارات عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.

"الاتحاد"