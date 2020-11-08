علاقات استراتيجية

الإمارات تمتلك رغبة قوية في الحفاظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، ويتصدر هذا الهدف دوافعها لإقامة علاقات فاعلة مع مختلف الأطراف والقوى الدولية، من دون أن تكون علاقتها مع طرف على حساب آخر، لذا تعمل دائماً على توسيع وتنويع خيارات تحركها السياسي على الساحة الدولية، كما تعزز تعاونها مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي تتأهب حالياً لمرحلة جديدة من تاريخها مع الرئيس المنتخب جو بايدن، لتواصل مسيرتها كقوة فاعلة في النظام الدولي.

الإمارات والولايات المتحدة تربطهما صداقة تاريخية وتحالف قوي، وحوار استراتيجي عنوانه الشراكة والتكامل، ويسجل التاريخ أن أميركا كانت الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة، ولها سفارة هنا منذ عام 1974، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات بين البلدين تشهد نقلات نوعية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بفضل الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، وعبر الحوار «الإماراتي - الأميركي» الذي يستهدف صالح الشعبين الصديقين.

إقامة علاقات فاعلة ومتوازنة مع دول العالم أجمع نهج ثابت في سياسة الإمارات. هذا النهج عزز مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعكس ما تتمتع به القيادة الحكيمة من تقدير كبير من الملوك والرؤساء، وقادة القوى الدولية والإقليمية، وهي سياسة مستمرة مع القيادة الجديدة في الولايات المتحدة لمواصلة العمل المشترك لصالح البلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

"الاتحاد"