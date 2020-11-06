الصين ترسل 13 قمراً صناعياً إلى الفضاء بصاروخ واحد

نجحت الصين في إرسال 13 قمراً صناعياً إلى المدار من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين اليوم الجمعة.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة «ساتيللوجيك» الأرجنتينية، على متن صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-6» في الساعة 11:19 صباحا بتوقيت بكين.

وكان إطلاق اليوم هو المهمة الـ351 لسلسلة صواريخ «لونغ مارش»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».