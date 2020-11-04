لقاء الكبار

تتعدد لقاءات المحبة والأخوة والمودة في بيتنا المتوحد بين قائدي مسيرة التنمية الإماراتية وملهمَي الأجيال، اللذين سارا على نهج المؤسسين، فكانت نهضة الإمارات، وبلغ الإنسان الإماراتي أعلى درجات السعادة.

دلالات كثيرة ومعانٍ راقية كانت حاضرة في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، أبرزها: الحرص على متابعة المستجدات واستعراض عددٍ من القضايا والموضوعات الوطنية، والعزم الكبير على تعزيز مكانة الإمارات منارة للإشعاع الحضاري، لتمضي الدولة إلى مراحل أرقى من التنمية وتعزيز المكتسبات.

كما لا يخفى على المتابع هذا التوافق والتكامل اللافت في الرؤى بين الجانبين وكأنهما جسدان بروح واحدة، تعيش بحب الإمارات، وتحيا من أجل أبنائها، وتخوض معهم غمار التنمية بشغف كبير وصل بابن الإمارات إلى المريخ، فيما يدرك الجميع نفاذ البصيرة الإماراتية وقدرتها الاستثنائية على استشراف المستقبل وصناعته والتأثير الإيجابي فيه، وتجربتنا التنموية خير شاهد.

واليوم، يأتي «لقاء الكبار» ليبشر بمرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد الموصول بعزم المؤسسين وسواعد الإماراتيين، المصحوب برؤية مستقبلية تدفعها إرادة قوية لتحقيق مستقبل أفضل للإمارات، تتضاعف خلالها مكانتها ويتزايد عبرها رصيدها الحضاري، وتوالت في ظلها المنجزات، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نفرح بالإنجاز.. لكن لا نركن إليه».

«الاتحاد»