إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 45.24 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 45.24 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و183788 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 228885 8984432 الهند 121090 8088851 البرازيل 158969 5494376 روسيا 27656 1599976 فرنسا 36020 1282769 إسبانيا 35639 1160083 الأرجنتين 30443 1143800 كولومبيا 30926 1053122 المملكة المتحدة 46229 989745 المكسيك 90773 912811.