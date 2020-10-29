ضد الإرهاب

يزيدنا الحادث الأليم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية أمس يقيناً بصحة نهجنا في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام والهدم والتخريب والفوضى والدمار، ومن ثم الانحياز الكامل للاعتدال.

وفي هذا الإطار، تأتي الإدانة الإماراتية السريعة والصريحة لهذا الحادث لتعبّر عن هذا النهج الثابت في السياسة الخارجية للدولة، برفض الإرهاب بكل أشكاله، ومواجهته بكل السبل، والفصل بينه وبين أي دين أو عرق أو ثقافة، ثم العمل على معالجة الأسباب التي تقف وراءه، والتحرك الفاعل لتعزيز الجهود المشتركة لإذكاء التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان.

فلدى الإمارات يقين بأن الإرهاب، إضافة لكونه تهديداً لكيان الدول، هو تمزيق مباشر لقيمها وأنسجتها الاجتماعية وتدمير لإنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري، وهو من الأخطار الرئيسية التي تهدد أمن الدول والمجتمعات، وتنال من الاستقرار العالمي وتسيء للعلاقة بين أصحاب الديانات والثقافات والحضارات المختلفة.

وفي ظل هذا اليقين، لدينا تجربة فريدة في مواجهة هذه الآفة واستئصالها من جذورها وحماية الأجيال من أخطارها من خلال محاور عدة، يتقدمها نشر قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر والانفتاح، وغيرها من القيم التي تقطع الطريق أمام نزعات الغلو والتعصب، فيما لا يزال التزامنا كبيراً بالمسؤولية التي يمليها علينا دورنا كمشارك أساسي للأسرة الدولية في حربها ضد الإرهاب، مع التضامن الكامل مع فرنسا حكومةً وشعباً.

«الاتحاد»