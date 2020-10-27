بايدن يتوجه إلى جورجيا وترامب يبدأ جولة في 3 ولايات

في حين لم يتبق سوى أسبوع واحد على انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، يتنقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في أنحاء مختلفة من البلاد اليوم الثلاثاء الذي يشهد نشاطاً مكثفاً في الدعاية الانتخابية يشارك فيه الرئيس السابق باراك أوباما.

وسيعقد ترامب، الذي يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لقاءات جماهيرية في ثلاث ولايات مهمة لآماله في الفوز بولاية ثانية هي ميشيجان وويسكونسن ونبراسكا في حين يزور بايدن ولاية جورجيا ويتوجه أوباما إلى فلوريدا ذات الأهمية البالغة.

وتختلف حملة الدعاية الانتخابية لعام 2020 اختلافاً كلياً عن أي حملة أخرى إذ تسببت جائحة كورونا حتى الآن في وفاة أكثر من 225 ألفاً ودفعت عدداً قياسياً من الأميركيين إلى الإدلاء المبكر بأصواتهم في الانتخابات.

ويقول مشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا إن أكثر من 64 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن عملاً بإمكانية التصويت المبكر ليقترب عددهم من العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.

ويقول خبراء إن فرز العدد الهائل لمن أدلوا بأصواتهم عبر البريد قد يستغرق أياماً أو أسابيع.

ويمثل سفر بايدن إلى جورجيا، وهي من المعاقل القديمة للجمهوريين، علامة على التفاؤل في أوساط حملته الانتخابية في بداية الأسبوع الأخير.

وتبين استطلاعات الرأي أن المنافسة شديدة في تلك الولاية التي لم تؤيد مرشحاً ديموقراطياً في انتخابات الرئاسة منذ 1992 وسيعد فوز بايدن فيها ضربة شديدة لفرص ترامب في الفوز في الانتخابات.

وقال بايدن للصحفيين يوم الاثنين، إنه يعتقد أن لديه فرصة للفوز في جورجيا وإن لم تكن سهلة.