ترامب: جائحة كورونا ستنتهي قريباً

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنصاره في ولاية فلوريدا بانتهاء جائحة فيروس كورونا قريبا واتهم منافسه الديموقراطي جو بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لإثارة فزع الأميركيين وجعلهم يصوتون لصالحه.



وأصبحت الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 224 ألف شخص في الولايات المتحدة وجعلت ملايين آخرين يفقدون وظائفهم القضية المهيمنة على الحملة الانتخابية حيث اتخذ ترامب موقفا دفاعيا بشأن طريقة تصديه للأزمة.



وقال بايدن في وقت سابق من يوم الجمعة إن ترامب تخلى عن احتواء الفيروس ووعد بأنه إذا فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر سيطلب من الكونجرس إقرار مشروع قانون شامل لكوفيد-19 سيوقعه في غضون الأيام العشرة الأولى من توليه منصبه.

وأضاف ترامب، الذي قلل من شأن هذا التهديد منذ بدايته، في بلدة فيلاجيز بوسط فلوريدا "سننهي هذا الوباء بسرعة".

وقال ترامب فيما بعد أمام حشد كبير في بنساكولا أن الانتخابات تعد خيارا "بين الازدهار والإغلاق".



وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوما على الانتخابات قال مشروع الانتخابات بجامعة فلوريدا إن أكثر من 53 مليون أميركي صوتوا بالفعل فيما يعد وتيرة قياسية.

وقال مايكل ماكدونالد الذي يدير المشروع إن الانتخابات يمكن أن تسجل رقماً قياسياً جديدا في نسبة الإقبال متجاوزة نسبة المشاركة التي بلغت 60 في المئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وتظهر استطلاعات الرأي تخلف ترامب عن بايدن على المستوى العام وبهامش أقل في العديد من الولايات المتأرجحة التي ستحدد من سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير 2021.



وقال ترامب إن هذه الاستطلاعات أساءت تقدير الدعم الذي يحظى به.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أننا متقدمون في ولايات كثيرة لا تعرفون عنها شيئا".