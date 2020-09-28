معاًً نحو المستقبل

شراكة مجتمعية فاعلة في صياغة مستقبل الدولة، عبر قنوات مفتوحة ومباشرة لتلقي أفكار ومقترحات مختلف شرائح المجتمع.

مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يهدف أيضاً إلى وضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات.

التخطيط هو سمة إماراتية، منذ تأسيس الدولة، لصناعة المشهد الذي نريد لوطننا وللأجيال القادمة، على مختلف الصعد، عبر استثمار واحتضان إبداعات الشباب والكفاءات والمختصين، من خلال أفكارهم النوعية، للوصول إلى رؤية موحدة تحقق النهضة التنموية الشاملة بالبناء على المنجزات، وتوصلنا إلى هدفنا بالريادة العالمية في مختلف المجالات.

الإمارات، وعبر مسيرتها الخمسينية السابقة، شكلت قصة نجاح، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة ببناء الإنسان القادر على المساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية، وتمتين أواصر المجتمع القائم على التسامح والتعايش والانفتاح، والحفاظ على التقاليد والعادات، وإقامة الأسس المتينة لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.

نمضي معاً نحو مئويتنا، بمزيد من العزم والجهد، تتلاقى أفكارنا جميعاً على رفعة الوطن، وتعزيز سمعة الدولة ومكانتها المتقدمة التي حققتها في مؤشرات عالمية، وما زالت تطمح إلى المزيد.