السجن مدى الحياة لبنجلاديشي زَوَّر اختبارات «كورونا»

صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق صاحب مستشفى خاص في بنجلاديش، والذي أُلقي القبض عليه بناء على تورطه في تزوير آلاف من اختبارات فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، لإدانته بحيازة سلاح من دون ترخيص.

وقال محامي الادعاء عبدالله أبو، الاثنين، إن محكمة خاصة في دكا حكمت على محمد شاهد، رئيس مستشفى ريجينت هوسبيتال ليميتد، لحيازته سلاحا بشكل غير قانوني.

وكان قد ألقي القبض على شاهد في 15 يوليو الماضي في قرية نائية بمقاطعة شات خيرا في جنوب غرب البلاد بعد أسبوع من إغلاق الشرطة لمستشفاه في دكا بناء على اتهامات بإصدار ستة آلاف تقرير على الأقل من دون إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وجرى إبطال ترخيص المستشفى لإجراء فحوصات كوفيد19-، نظرا لأن تقاريرها أشارت إلى أن البعض نتيجة فحوصاتهم إيجابية كذبا وأن الآخرين نتيجة فحوصاتهم سلبية كذبا.

قامت الشرطة بتفتيش سيارة شاهد في دكا بعد القبض عليه وضبطت سلاحا من دون ترخيص ورصاصة.

وقال محامي الادعاء إنه بعد انتهاء التحقيقات سوف يتم أيضا إجراء محاكمة في قضية تقارير اختبارات كوفيد19- الزائفة.

وقال محامي الدفاع نجم الإسلام إنه سوف يستأنف الحكم لدى محكمة أعلى درجة.



