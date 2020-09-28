السعودية تعلن عقد قمة العشرين افتراضياً يومي 21 و22 نوفمبر

تعقد قمة مجموعة العشرين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يومي 21 و22 نوفمبر المقبل في شكل مؤتمر عبر الفيديو، حسبما قالت المجموعة في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن "قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد افتراضياً يومي 21 و22 نوفمبر وستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها جائحة كورونا وعن طريق وضع أسس لمستقبل أفضل ".

وشدد البيان على دور المجموعة في مكافحة الجائحة. وبالإضافة إلى 21 مليار دولار التي تم استثمارها في إنتاج وتوزيع لقاح وتوفير الحصول على العلاج الطبي، خصصت دول مجموعة العشرين أيضاً 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، وفقاً للبيان.

وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.



