خير الكلام

التعايش والسلام والاعتدال، ثلاثية رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي وجهها إلى العالم، مؤكداً التزام المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، ولا تزال، بالعمل على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبذل جهود الوساطة للتوصل لحلول سلمية للنزاعات.

الرسالة التي جاءت في خطاب خادم الحرمين، أمام أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متزامنة مع إحياء اليوم الوطني الـ90 للمملكة، أكدت بوضوح على مكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة، وحددت بوضوح أيضاً المخاوف من نظام إيراني توسعي وشبكاته الإرهابية التي لم ينتج عنها إلا الفوضى والطائفية والتطرف.

خادم الحرمين أعلنها صراحة: «لا تهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان، تهدف إلى تغطية تطرفها وطبيعتها التدميرية بشعارات سياسية زائفة».

والمطلوب حل شامل وموقف دولي حازم يضمنان معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية، وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعايته للإرهاب، لأن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء فشلت في وقف التهديدات.

في عيد المملكة، خير الكلام، آمال بالسلام في الشرق الأوسط، من فلسطين إلى سوريا وليبيا واليمن ولبنان، ورسالة من «أرض الرسالة» بأن لا مكان للإرهاب في المنطقة، وأنه لا بد من تكاتف دول العالم وشعوبها لمواجهة التحديات الإنسانية في مكافحة الفقر والجريمة والأوبئة، وتأمين مستقبل مشرق لأجيال قادمة.

في اليوم الوطني الـ90، الإمارات مع السعودية في مواقفها وإنجازاتها.. ماضياً، حاضراً، ومستقبلاً.. المصير واحد.

«الاتحاد»