هولندا تشهد زيادة قياسية في إصابات كورونا لليوم الثالث

كشفت البيانات الصادرة عن السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، تسجيل 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا العدد زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة، لليوم الثالث على التوالي.

بذلك، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88073.

كانت السلطات قد سجلت، أمس الأربعاء، 1542 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن العدوى بالفيروس.

وهولندا من أقل دول أوروبا الغربية تأثراً بجائحة فيروس كورونا.