الإنسان أولويتنا

مبادرة مشتركة، لتقدير تضحيات العاملين في خط الدفاع الأول، هي ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب «فخر الوطن» الذي أُسّس بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوفير الخدمات وإطلاق المبادرات للعاملين في خط الدفاع الأول ورعاية أسرهم، تعبيراً عن شكر المجتمع لعملهم وتضحياتهم منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

1850 طالباً وطالبة من أبناء العاملين في القطاع الصحي، حتى الآن، يستفيدون من مبادرة «حياكم» التي تتكفل اعتباراً من العام الحالي بتقديم منحة شاملة للطلبة في المدارس الإماراتية، تغطي التكاليف والمواصلات وأجهزة الحاسوب، وحتى إنهاء المرحلة الثانوية، في خطوة تسهم بتقليل التكاليف المادية على أسر خط الدفاع الأول، وتوفر لهم الدعم النفسي والمعنوي لتمكينهم من أداء عملهم واستمرار تميزهم في مكافحة الوباء.

القيادة الرشيدة حرصت، منذ بداية أزمة الوباء عالمياً، على توفير الدعم للكوادر الطبية في الدولة لتمكينهم من مكافحة الفيروس، كما امتد العون ليشمل تلك الكوادر في أكثر من 111 دولة في العالم، إيماناً من الإمارات وقيادتها بأهمية دور هذا القطاع في الحفاظ على صحة المجتمعات، وتقديراً لتضحيات العاملين فيه بالوقوف كجدار واقٍ أمام انتشار العدوى.

هذه المبادرات تبرز الدور الإنساني والوجه الحضاري للإمارات، كونها تعلي قيمة التعاون العالمي في وجه التحديات البشرية، وتجسد التكاتف بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.

«الاتحاد»