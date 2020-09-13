القبض على مشتبه به في هجوم طعن بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص مشتبه به في هجوم طعن على سائق سيارة في غرب ألمانيا.

وكتبت الشرطة على تويتر مساء اليوم الأحد أنه "أمكن إلقاء القبض على المطلوب في شتولبرج يجلس إلى جوار سائق سيارة، من قبل فرقة مهام متنقلة".

وتابعت الشرطة أنها تتحفظ على المطلوب وسائق السيارة التي كان يستقلها أثناء هروبه وأن التحقيقات لا تزال متواصلة.

كانت الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أكدت في وقت سابق من مساء اليوم طعن سائق سيارة في منطقة شتولبرج القريبة من مدينة آخن الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بالغة له.

ورفضت الشرطة مبدئياً الحديث عن الخلفيات المحتملة لهذه الجريمة.

وكان المجني عليه (23 عاماً) يقود السيارة ببطء عندما فتح رجل باب السيارة وطعنه في ذراعه بعد وقت قصير من منتصف ليلة أمس، غير أن الإصابة لا تشكل خطراً على حياة المجني عليه.



