«اقتصادية دبي»: إغلاق مطعم ومخالفة منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

أعلنت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلقت أمس مطعماً في منطقة بلو واترز، وذلك بالتعاون مع سياحة دبي، بسبب عدم التزامه بالتدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس "كوفيد - 19" في حين تم مخالفة منشأة تجارية داخل أحد مراكز التسوق، بسبب عدم لبس الكمامات من جانب الموظفين، بالإضافة إلى تنبيه 4 منشآت أخرى، لضرورة وضع الملصقات الأرضية للتباعد الجسدي بشكل كافي و واضح.

وشددت اقتصادية دبي من إجراءاتها التأديبية بحق مخالفي التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس "كوفيد - 19" المستجد، مشيرة إلى أنه ستتم مضاعفة مدة الإغلاق وقيمة الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك استناداً إلى طبيعة التجاوز الذي يتم رصده.

وأوضحت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس، بلغ 518 منشأة، منوهة إلى ضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

وكانت الجهات المختصة في الدائرة قد أغلقت أول أمس مقهى لمدة شهر، إلى جانب تغريمه بمبلغ كبير.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير و الإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.



