الأمم المتحدة تدين الهجوم على موكب النائب الأول لرئيس أفغانستان

أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة الهجوم الذي وقع في كابول عاصمة أفغانستان، على موكب النائب الأول للرئيس أمر الله صالح، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام - في بيان فجر اليوم - عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام التأكيد على الضرورة الملحة لتحقيق تسوية سلمية للصراع في أفغانستان، ويؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام.