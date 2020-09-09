السعودية تسجل 775 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4165 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 775 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 323 ألفا و12 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 720 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 298 ألفاً و966 شخصاً.