اتحاد الكُتاب ينظم ورشة «أصول كتابة المقال»

الشارقة (الاتحاد)- يواصل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، خلال شهر سبتمبر الجاري، تنظيمه لبرنامج مختبر الإبداع الأدبي، لينظم ورشة في أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، وذلك خلال الفترة من الخامس عشر وحتى الحادي والعشرين، عبر منصة زووم الإلكتروني. ويعد المختبر الذي أطلقه الاتحاد ضمن فعالياته، منصة معرفية لجيل الكُتّاب الشباب، من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تثري ذائقتهم، وتتلاقى مع رؤية الاتحاد وتوجهاته في تمكين الكتاب الشباب وصقل مهاراتهم في الكتابة الإبداعية. ويقدم الورشة الكاتب الصحفي محمد عبدالمقصود رئيس القسم الثقافي بجريدة «الرؤية».

ومن شأن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية، أن تتناول عناصر المقال والقصة الخبرية، وتطور وأنواع وأسلوب كل منهما، والفوارق الفنية بين كلا القالبين والقوالب الصحافية الأخرى.

كما تتناول الورشة، أيضاً، بعداً أعمق في مدى إمكانية أن يشكل المحتوى إثراء وجاذبية، ليس فقط ضمن محتوى الإعلام التقليدي، بل أيضاً في سياق النشر الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم الورشة الممكنات الخاصة بتطوير الخبر إلى قصة خبرية، وما هو مكمن الإبداع في إنجاز كليهما، وكيف يجدد الكاتب أفكاره ونتاجه، ليضمن ديمومة تدفق أفكار المقالات والقصص الخبرية.

كما ستتطرق الورشة إلى بيان مفاتيح اقتناص الأخبار القابلة للتطوير لتصبح قصة خبرية جاذبة، وكيف يمكن استشراف أهمية القصة الخبرية لدى المتلقي، وما الفوارق الفنية التي تجعل بعض القصص الخبرية أكثر انتشاراً من سواها؟

وقال الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد حمدان بن جرش، إن ورشة أصول كتابة المقال والقصة الخبرية تعد من الورش المهمة ضمن محاور برنامج مختبر الإبداع الأدبي، كونها تعنى بإثراء خبرات المشاركين من الكتاب الشباب بمختلف المهارات اللازمة للتمكن من كتابة المقال من جهة، وكتابة القصة الخبرية من جهة أخرى. وأضاف: ستعمل الورشة على توسيع مدارك المشاركين، ودعمهم بالمهارات والإمكانات اللازمة لوضعهم في الطريق الصحيح نحو الإبداع والألق.