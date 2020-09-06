أميركا تسجل أكثر من 188 ألف وفاة بـ«كورونا»

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 892 ليصل إلى 188051 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و226879، بزيادة 45405 حالات عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.