دراسة إماراتية: اللعاب بديل فاعل للكشف عن «كورونا»

استكمل الباحثون في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة حول فعالية استخدام اللعاب كبديل فاعل عن مسحة الأنف، التي يتم استخدامها على نطاق واسع للكشف عن فيروس كوفيد-19، وتشكل الدراسة مساهمة كبيرة في مسيرة التصدي للجائحة، من خلال تعزيز سبل الكشف عن الفيروس.

وتعد الدراسة الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، وتأتي كثمرة لجهود التعاون المبذولة من قبل الجامعة مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتضمن فريق البحث خبراء من كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومختبرات يونيلابس العالمية، ومستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمختبر المرجعي الوطني.

وتم استكمال الدراسة في مركز الخوانيج الصحي بدبي، وشملت 401 شخص بالغ قدموا للمركز لإجراء فحص كوفيد-19، جُمعت منهم عينات اللعاب إلى جانب مسحة الأنف، وكان 50% منهم من دون أعراض، وتم فحص العينات للكشف عن فيروس كوفيد-19 في مختبرات يونيلابس العالمية، وأظهرت النتائج نجاح الفحص في الكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات اللعاب بنسبة حساسية تبلغ 70% ونوعية تبلغ 95%.

وقالت الدكتورة أبيولا سينوك، الباحث الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تم إجراء دراسات كثيرة حول استخدام اللعاب في فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) على مرضى كوفيد-19، والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، ولكن لم يتم استخدام اللعاب على نطاق واسع ضمن بيئة الفحوص الجماعية. وأظهرت دراستنا مستويات جيدة من دقة التشخيص للعاب وإمكانية استخدامه دون الحاجة للمواد الحافظة، حيث يمكن أن يصبح استخدام اللعاب بديلاً للاستخدام في الفحوص، التي تتم على مستوى المجتمعات والتعداد السكاني الكبير».

ويعد فحص اللعاب من الفحوص السهلة غير المؤلمة وغير الجراحية للكشف عن فيروس كوفيد-19، فضلاً عن أنه لا يعرض إخصائيي الرعاية الصحية لمخاطر الإصابة بالعدوى. ويتطلب الفحص جمع عينة لعاب ينبغي حفظها ضمن وعاء معقم، ويمكن أخذها من قِبل المريض نفسه في المنزل، دون الحاجة لوجود إخصائي الرعاية الصحية، كما لا تتطلب عملية نقلها إلى المختبر استخدام أية مواد حافظة.

وأشارت الدكتورة حنان السويدي، الباحث الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ مساعد في طب الأسرة في كلية الطب بالجامعة، إلى ميزة أخرى لاستخدام اللعاب في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، تتمثل في تخفيف الضغط على المعدات الصحية الضرورية، والاستغناء عن استخدام المواد الحافظة، وبالتالي توفير طريقة فعالة للفحص من حيث التكلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور، علوي الشيخ علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب: «فخورون بتقديم سبق إماراتي عالمي جديد، حيث حظيت الدراسة باهتمام كبير وتم قبولها للنشر في مجلة علمية مرموقة، ما يجسد حرص الجامعة على دعم المجتمع العلمي، من خلال مشاركة المعارف والتجارب، التي من شأنها إلهام المعنيين بالوصول إلى حلول جديدة، وتطوير طرق فعالة لمواجهة انتشار الفيروس».

ومن جانبها، قالت الدكتورة حمدة حسن خانصاحب، رئيس قسم البحوث الطبية، التابع لإدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي: «تمت هذه الدراسة لبحث فعالية اللعاب في تشخيص كوفيد-19، بالاشتراك بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز الخوانيج الصحي التابع للهيئة، والذي يخدم حالياً كمركز لفحص كوفيد-19، حيث تم أخذ عينة لعاب من المرضى إلى جانب مسحة الأنف، إضافة إلى تسجيل بيانات المرضى من خلال تطبيق«سلامة» لدراسة أي عوامل أخرى متعلقة بالمرض».

وسيتم نشر الدراسة ونتائجها في مجلة «انفكشن آند درج ريستنس»، إحدى المجلات العلمية المحكمة الرائدة.



