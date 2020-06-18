الطاقة والتنمية

تنويع وتطوير مصادر الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة أو النووية السلمية، وتنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بتلك المجالات، تؤكد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لتعزيز قدرات الإمارات وتطويرها في مجال الطاقة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد وترسيخ دور الدولة على الصعيد الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للتكرير والبتروكيماويات، والتي اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على استراتيجيتها وخططها ومشاريعها خلال زيارة سموه لمجمع الرويس، تعتبر من أهم المنشآت الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية، أهمها خدمة الاقتصاد ودفع المسيرة التنموية.

وتعمل هذه المنشآت من خلال مشاريعها التنموية أيضاً على تعزيز القيمة المحلية بضمان رفاهية سكان المنطقة من خلال خلق فرص العمل وتطوير الكفاءات والخبرات الوطنية إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية لكبريات الشركات، بسبب توفر المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية المتنوعة والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى أهمية هذه الشراكات في تبادل المعرفة والتكنولوجيا.

توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الطموحة والجهد الدؤوب، مكّنت «أدنوك» من تحقيق نقلة نوعية خلال الأعوام الماضية، وهي ماضية في طريقها لإنشاء منظومة متكاملة للأعمال في الرويس تجعل من المجمع الوجهة العالمية المثالية للمستثمرين والمصنعين في القطاع.



«الاتحاد»