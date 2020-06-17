انتهاك مرفوض

سيادة الدول مسألة مقدسة للشعوب لا جدال فيها، محمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، غير قابلة للانتهاك تحت أي مبرر.

ووفق مبدأ السيادة، ترتسم العلاقات بين الدول، سواء كانت مجاورة، أو تفصل بينها محيطات، لكن هناك دائماً من يشذ عن القاعدة في الخروج عن الأعراف والاعتداء على حدود الآخرين. والمثال الأقرب، تركيا المصرة على صم آذانها عن أي احتجاج أو تنديد، والمضي في انتهاك سيادة دولة بعد أخرى، من العراق وسوريا إلى ليبيا. وإيران المصرة أيضاً على تدخلاتها، سواء في اليمن أو العراق وسوريا ولبنان.

الإمارات، ومن منطلق الدفاع عن سيادة الدول العربية الشقيقة، تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية المتمثلة في قصف مناطق شمال العراق، وتؤكد موقفها الثابت والراسخ الرافض للتدخلات كافة في شؤون الدول العربية.

الاعتداءات التركية والإيرانية التي تجاهلت الاحتجاجات العراقية الرسمية، والتنديد العربي الواسع بهذه الأعمال غير المسؤولة، تشكل انتهاكاً واضحاً لا لبس فيه لمبادئ القانون الدولي. ولا بد من احترام سيادة العراق، وأي دولة عربية شقيقة، والتوقف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

السيادة خط أحمر، والتدخلات العسكرية التركية والإيرانية التي باتت تشكل تهديداً للأمن القومي العربي لما تحمله من أطماع توسعية لم تعد تخفى على أحد، مرفوضة قطعياً أياً كان المبرر.



«الاتحاد»