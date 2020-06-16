في الصدارة

التخطيط السليم، وحسن التنفيذ، وتميز الأداء، وترسيخ مفهوم الاستدامة ضمن رؤية سديدة للقيادة الرشيدة، عوامل تضع الإمارات للعام الرابع على التوالي ضمن العشرة الكبار في العالم، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، الذي يستند إلى حقائق وأرقام توثق هذه المنجزات على الأرض، ويستطلع آراء الخبراء والمختصين العالميين وفق 338 مؤشراً تضم مختلف المجالات والقطاعات.

الإمارات، من أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم، وفي صدارة المنطقة، في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، يضاف إليها ما حققته في التعليم والصحة والثقافة وحماية حقوق العمال، ومرونة التشريعات، في إطار منظومة عمل متناغمة ترتفع وتيرتها عاماً بعد عام، تتجاوز التحديات وتحولها إلى فرص.

يحق للإمارات الفخر بهذا الإنجاز العالمي، الذي جاء عبر عقود من العمل ارتقت بمختلف مكونات وشرائح المجتمع، وساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لتكون المرأة الإماراتية الأكثر تمثيلاً في البرلمان، وعززت التنمية البشرية، وتبنت الكفاءات وأصحاب المواهب، ووظفت ثورة التكنولوجيا الصناعية والذكاء الاصطناعي والمعرفة والابتكار في ضمان مستقبل أجيالها.

هذه المنجزات، جعلت الدولة وطن السعادة، والأكثر ملاءمة للمعيشة والعمل، في ظل قيادتنا الرشيدة التي شكلت توجيهاتها ورؤيتها وعلاقاتها المتميزة مع دول العالم، دافعاً للتقدم والازدهار، وحافزاً لبذل الجهود، لتبقى الإمارات في صدارة الأمم، وصاحبة السبق في رسم مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة والعالم.