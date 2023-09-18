الأمم المتحدة تحذّر من حلول سريعة للهجرة

حذر فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من المحاولات السياسية من أجل إيجاد حلول سريعة للهجرة غير النظامية.

وقال غراندي، إن ثمة نموذجاً جيداً أحدثته الأزمة في أوكرانيا التي تسببت في نزوح لاجئين بأعداد كبيرة استقبلوا خصوصاً في أوروبا.

وصرح غراندي بأنه رغم بعض التحذيرات من التأثير، الذي قد يحدثه اللاجئون الأوكرانيون، فإن الخيارات التي اتخذتها الدول الأوروبية، مثل منحهم إمكان الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والعمل والسماح لهم بحرية الحركة، «ساعدت في الواقع في التماسك الاجتماعي».

وأضاف فيما يجتمع زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة «إنه درس جيد يفيد أن الاستيعاب بدل الاستبعاد، هو أداة جيدة للحفاظ على هذه الاستجابات».

وشهدت جزيرة لامبيدوسا، الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا، تدفقا كبيرا للمهاجرين مع وصول نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين.

دفع هذا التدفق الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، إلى تشديد التدابير للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتحرك فيما وصف ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية تدفقات المهاجرين بأنها «عمل من أعمال الحرب».

وقال غراندي، وهو إيطالي «لقد سُيّس هذا الأمر بشكل كبير. يحتاج السياسيون إلى حلول قصيرة المدى، وإلى شعارات ليقولوا: إننا سيطرنا على المشكلة».

وتابع «لا تسير الأمور بهذه الطريقة. علينا أن نوضح للرأي العام أن هذه قضايا معقدة تتطلب وقتاً وموارد وحلولا مختلفة».

وأضاف بشأن مواجهة الهجرة «ليس هناك من (غزو). ليست هناك من (كارثة)».