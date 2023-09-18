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تأكيد أممي على أهمية «الشفافية» في إدارة الأزمة بليبيا

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، عبد الله باتيلي (أرشيفية)
19 سبتمبر 2023 01:08

بنغازي (الاتحاد)

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جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، عبد الله باتيلي، التأكيد على أهمية «الشفافية والمساءلة» في إدارة الأزمة الناجمة عن الإعصار «دانيال» الذي ضرب شرق البلاد.
 وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «باتيلي شارك في مراسم عزاء نظمها أهالي درنة في طرابلس، وعبر عن تضامن المنظمة الدولية مع الشعب الليبي».
 وشدد رئيس البعثة الأممية على «ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية الليبية من أجل الاستجابة الفعالة والمنسقة لهذه الكارثة»، التي أسفرت عن سقوط وفقدان الآلاف.
 كما أكد باتيلي «ضرورة الرقابة السليمة على المخصصات المالية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المستحقين، واستخدام المواد بشكل ملائم في إعادة إعمار جميع المناطق المتضررة».

ليبيا
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دانيال
إعصار
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