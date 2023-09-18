استئناف الدراسة في مناطق الزلزال بالمغرب

الرباط (الاتحاد)

واصلت فرق الإنقاذ بالمغرب، أمس، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لليوم 11 على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الجاري.

وساهم العديد من الأطباء والممرضين في تنظيم قوافل طبية لدعم المتضررين من الزلزال.

وباشرت عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية، منذ أمس الأول، مجموعة من عمليات التعقيم والتطهير الواسعة، في عدد من المنازل المنكوبة والمتضررة بقوة.

وقاد هذه العملية فريق الإسعافات الخارجية التابع للكتيبة الثانية المكلفة بالتعبئة الصحية للقوات المسلحة الملكية، حيث يقوم الفريق بعملية رش للمناطق التي جرى تحديدها باستخدام «منتجات ومحاليل مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادة للفطريات وأخرى مطهرة تعتمد على كلوريد الجير».

وقامت الحملة التي وصفتها وسائل الإعلام المغربية بـ«الكبيرة»، بتطهير وتعقيم عدد من المباني التي تنبعث منها رائحة التعفن، بالإضافة إلى أماكن دفن جثث الحيوانات والمواشي التي قضت جراء الزلزال.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فقد انطلقت عملية إحصاء المنازل المنهارة أو المتضررة بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها.

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن في بيان الخميس، أن 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً إثر الزلزال، لافتاً إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة لأصحاب المساكن المنهارة والمتضررة.

واستؤنفت أمس، الدراسة بمناطق عدة متضررة من الزلزال في المغرب، داخل خيام مخصصة لذلك.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من أولياء الأمور رافقوا أبناءهم إلى الأماكن المخصصة للدراسة، في حين اختار آخرون التوجه بمفردهم.

ومن بين المناطق التي استؤنفت فيها الدراسة، مدينة أمزميز جنوب مراكش، وبلدة اسني وبعض قرى تارودانت.

وأمس الأول، ذكر بيان صادر عن مديرية التربية بإقليم «الحوز»، أن السلطات نصبت 150 خيمة مجهزة بالمعدات التعليمية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال، من متابعة دراستهم.

كما نُقل 789 تلميذاً من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز إلى مدارس مدينة مراكش القريبة منه، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان، أنه من المنتظر أن تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 5 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضرراً من الزلزال، وهي «ثلاث نيعقوب»، و«إيغيل»، و«ويرغان»، و«أنوغال»، و«أزغو».

وفي 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدناً مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت. ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.