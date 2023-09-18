إخماد 16 حريقاً في الجزائر

الجزائر (وكالات)

قال جهاز الدفاع المدني في الجزائر، أمس، إنه أحكم السيطرة على 16 حريقاً، فيما لا تزال 5 حرائق أخرى مشتعلة بولايات «بجاية وجيجل وتيزي وزو» شمالي البلاد.

وأوضح الجهاز، في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من بين 16 حريقاً الذين تم السيطرة عليهم ما زال ثلاثة منهم تحت المراقبة بولايات «جيجل وسكيكدة والبليدة».

كما لفت إلى أن الحرائق الخمسة المشتعلة حتى الآن تتوزع على ولايات بجاية (حريقان)، وتيزي وزو (حريقان)، وجيجل (حريق واحد). وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الدرك الوطني شخصاً يبلغ من العمر 56 عاماً، يشتبه في الضلوع في الحريق الذي نشب بغابة «عش الباز» بمنطقة «بوليماط» بولاية «بجاية».