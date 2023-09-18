الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخماد 16 حريقاً في الجزائر

أرشيفية
19 سبتمبر 2023 01:08

الجزائر (وكالات) 

أخبار ذات صلة
هزة أرضية تضرب شرقي الجزائر
تجدد حرائق الغابات في الجزائر

قال جهاز الدفاع المدني في الجزائر، أمس، إنه أحكم السيطرة على 16 حريقاً، فيما لا تزال 5 حرائق أخرى مشتعلة بولايات «بجاية وجيجل وتيزي وزو» شمالي البلاد. 
وأوضح الجهاز، في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من بين 16 حريقاً الذين تم السيطرة عليهم ما زال ثلاثة منهم تحت المراقبة بولايات «جيجل وسكيكدة والبليدة». 
كما لفت إلى أن الحرائق الخمسة المشتعلة حتى الآن تتوزع على ولايات بجاية (حريقان)، وتيزي وزو (حريقان)، وجيجل (حريق واحد). وفي سياق متصل، اعتقل جهاز الدرك الوطني شخصاً يبلغ من العمر 56 عاماً، يشتبه في الضلوع في الحريق الذي نشب بغابة «عش الباز» بمنطقة «بوليماط» بولاية «بجاية».

الجزائر
الحرائق
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©