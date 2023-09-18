الجيش الصومالي يحرر مدينة جديدة وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

حرر الجيش الصومالي مدينة في وسط البلاد من سيطرة حركة «الشباب»، فيما أكدت الحكومة تكبد الميليشيات الإرهابية خسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية، جاءت هذه التطورات، بينما أعلن الاتحاد الأفريقي بدء المرحلة الثانية من سحب قواته الموجودة بالصومال.

وأعلن الجيش الصومالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «صونا» تحرير مدينة «عمارة» في ولاية «غلمدغ» بمحافظة غلغدود وسط البلاد. وأشار البيان إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تواصل عمليات الملاحقة ضد فلول «الشباب» الإرهابية التي تم طردها من معظم المناطق الواقعة في محافظة «غلغدود».

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في تصريحات نقلتها وكالة «صونا»، أمس، إن مليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، تكبّدت خسائر كبيرة، مخلفة وراءها المئات من القتلى خلال العمليات العسكرية التي يجريها الجيش ضد المتمردين.

وقال: إن «الإرهابيين محاصرون في المعارك الجارية في مناطق وسط البلاد، كما أنهم يعيشون في مأزق كبير أمام الجيش والمقاومة الشعبية». وأشار وزير الدفاع إلى أن «الحكومة الفيدرالية عازمة على استئصال شأفة المتشددين خلال الفترة القليلة القادمة». ودعا الوزير الصومالي، كافة الصوماليين إلى الإسهام في العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب. وكثفت الحركة هجماتها منذ أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخب لولاية ثانية العام الماضي، «حرباً شاملة» ضد عناصرها.

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، بدء المرحلة الثانية من سحب قواتها لحفظ السلام في البلاد.

وقالت البعثة في بيان: «بدأنا المرحلة الثانية من انسحاب قواتنا بدأت بتسليم قاعدة بايو كادو إلى القوات المسلحة الوطنية الصومالية».

وكانت القاعدة الواقعة في مقاطعة شبيلي الوسطى جنوب الصومال، تضم وحدة من قوات الدفاع الوطني البوروندية تعمل تحت قيادة «أتميس». وضمن مراسم رسمية، سلّم المقدم فيليب بوتوي، قائد بعثة «أتميس»، القاعدة لممثل الجيش الصومالي الرائد محيي الدين أحمد، وفق البيان.

وفي أغسطس الماضي، بدأت الاستعدادات للمرحلة الثانية من العملية التي تقضي بانسحاب 3000 جندي من القوات الأفريقية بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وفي 20 يونيو 2023، غادرت الدفعة الأولى المكوّنة من 2000 جندي من قوات حفظ السلام البلاد، في إطار الخطة الانتقالية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع شركائها لنقل المسؤوليات الأمنية إلى الجيش الوطني تِباعاً.

و«أتميس»، المعروفة سابقاً باسم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، هي مهمة متعددة الأبعاد مرخصة منذ عام 2007 من الاتحاد الأفريقي وبتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وتهدف المهمة لمساعدة الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة «الشباب» الإرهابية.