إقالة 6 نواب لوزير الدفاع الأوكراني

كييف (وكالات)

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أمس، إقالة 6 نواب لوزير الدفاع بعد تعيين وزير جديد هذا الشهر، فيما لم تذكر الحكومة سبب الإقالة، ومن بين من أقالتهم الحكومة هانا ماليار مقدمة الإفادات المتكررة بشأن أحدث المواجهات في الأزمة مع روسيا.

وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عمروف وزيراً جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.

وقال عمروف في منشور على فيسبوك «نعيد التشغيل والهيكلة، بدأنا ونواصل، وتستمر الوزارة في العمل كالمعتاد».

وقال عمروف، عند توليه المنصب، إن أولوياته تشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود وتطوير صناعة الدفاع ومكافحة الفساد.