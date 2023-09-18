العراق.. 6 قتلى بانفجار قرب مطار في السليمانية

هدى جاسم (بغداد)

قتل 6 أشخاص في انفجار لم تعرف طبيعته قرب مطار «عربت العسكري» في محافظة السليمانية شمالي العراق.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، قتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام في بيان، إنه «بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات إف 16 ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما».

وأضافت أن «القطعات الأمنية ستواصل ملاحقة العصابات الإرهابية المنهزمة لحين الخلاص منها بشكل تام».

وفي سياق آخر، شرعت وزارة الداخلية العراقية بفتح مكاتب لها في عموم المحافظات لحصر السلاح وجمعه وتسجيل الأسلحة غير المرخصة.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الهدف من فتح المكاتب هو تسجيل الأسلحة غير المرخصة وتوثيقها في سجلات من خلال لجان أمنية مركزية مع إعطائها أرقاماً في إطار خطة موسعة لمنع الأسلحة غير المرخصة، فيما يجري حظر ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة بكل أنواعها في جميع المناطق.

وبينت المصادر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المكاتب ستباشر عملها فور وصول توجيهات وزارة الداخلية، وأن الأسلحة المشمولة بالترخيص هي الخفيفة حصراً.